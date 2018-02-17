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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "البوابة للتبريد" بقيمة 5.6 مليون جنيه

السبت، 17 فبراير 2018 07:00 ص
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "البوابة للتبريد" بقيمة 5.6 مليون جنيه البورصة المصرية - أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة البوابة اللوجستية للتبريد لعدد 56 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الخميس، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة المركز الفنى للتصنيع-سنتك لعدد 4800 سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

 

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 14.5 مليون جنيه بكمية تداول 655 ألف سهم لعدد 28 شركة.


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