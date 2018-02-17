video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تعلن إنشاء وزارة للأمن العام

السبت، 17 فبراير 2018 07:48 م
البرازيل تعلن إنشاء وزارة للأمن العام الرئيس البرازيلى ميشال تامر


ريو دى جانيرو (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الرئيس البرازيلى ميشال تامر السبت، إنشاء وزارة للأمن العام، بعد إصداره مرسوما كلف الجيش قيادة قوات الشرطة فى ريو دى جانيرو التى تشهد موجة أعمال عنف.

وقال تامر فى تصريح مقتضب "بدءا من الأسبوع المقبل أو الذى يليه سأنشىء وزارة استثنائية للأمن العام من أجل تنسيق كل الجهود"، وذلك فى أعقاب اجتماع فى ريو مع الحاكم المحلى وعدد من الوزراء من أجل تحديد الخطوط العريضة للمنظومة الأمنية الجديدة فى هذه الولاية.

والوزارة الجديدة التى تم التباحث فى إنشائها فى الكواليس قبل أيام ستكون أشبه بوزارة داخلية، وتخضع قوات الشرطة فى البرازيل للامركزية إدارية، وتأتمر بسلطات الولايات.

والمرسوم الذى أصدره الرئيس البرازيلى الجمعة، بعنوان "التدخل الاتحادى" إجراء غير مسبوق منذ 1985، يعطى الأمرة لقائد العمليات الأمنية الجنرال والتر سوزا براجا نيتو الذى يأتمر مباشرة بالرئيس تامر، ويسحب هذه الصلاحيات من يد السلطات المحلية البرازيلية.

وشارك الجنرال نيتو فى اجتماع السبت، وسبق أن ترأس الجهاز الأمنى للألعاب الأولمبية فى ريو دى جانيرو فى 2016.

وقال تامر "إبقاء الأوضاع فى الريو على حالها أمر لا يحتمل، لأنه يتسبب بمشاكل فى ولايات أخرى، يجب حماية الأكثر ضعفا، لذا يجب تضافر الجهود".

وكان تامر شبه الجمعة الجريمة المنظمة بـ"ورم خبيث ينتشر فى البلاد"


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. تجدد المظاهرات المعارضة للرئيس البرازيلى ميشال تامر

بالصور.. مجلس النواب البرازيلى يصوّت ضد محاكمة ميشال تامر بتهمة الفساد

سامح شكرى: الرئيس السيسى تلقى دعوة من ميشال تامر لزيارة البرازيل

البرازيل

اخبار البرازيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة