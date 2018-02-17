الانتهاء من معاينة مقار لجان الانتخابات الرئاسية فى الشرقية





الشرقية - فتحية الديب

انتهت اللجنة المشكلة من محكمة ههيا الابتدائية، برئاسة المستشار عصام زيدان رئيس المحكمة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحكمة ههيا الابتدائية، من معاينة مقار اللجان العامة والفرعية.

وقام 12 شخصا من الوافدين بتعديل بياناتهم الانتخابية، باللجنة المشكلة من المحكمة والتى تستمر فى ممارسة عملها حتى يوم 28 فبراير.

وإجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية، 4 مليون و117 ألف و 78 ناخب وناخبة لهم حق المشاركة فى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة.

وفى سياق متصل شكلت محافظة الشرقية، غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها أيام (26 ، 27 ، 28 مارس 2018 م ) لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وتم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية، ورفع كفاءة الإناره بها ونظافتها أولا بأول، لتسهيل وصول الناخبين لمقارهم الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذلك توفير كراسى ومقاعد لكبار السن من الناخبين أمام اللجان أثناء عملية الاقتراع، بمداخل وأسوار المراكز الانتخابية وأن تتوافر بها اشتراطات الوقاية من الحريق ووجود مساحة لاتقل عن 200 متر حول المراكز الانتخابية تتيح التأمين الكامل، والتأكد من سلامة باب المقر ومتانته وتكون النوافذ مزودة بمصبات حديدية، وأن تكون اللجان مزودة بخط تليفون أرضى بحالة جيدة ويعمل يجب توفير مولد كهربائى لاستخدامه فى حالة انقطاع التيار.