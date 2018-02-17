الأوقاف: 15 مارس انطلاق معسكر لتدريب الأئمة بمحافظة جنوب سيناء





كتب لؤى على

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إطلاق فعاليات الفوج السادس عشر لتدريب الأئمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمدة أربعة أيام، بالتنسيق والتعاون مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اعتبارا من الخميس الموافق 15 / 3 / 2018 حتى الأحد 18 / 3 / 2018.

وأعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها أن البرنامج التدريبى للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، يأتى ذلك فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة خلال العام المالى الجارى.