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"الأموال العامة" تتحرى عن نشاط متهمين بالاتجار فى العملة بمصر القديمة

السبت، 17 فبراير 2018 05:00 ص
"الأموال العامة" تتحرى عن نشاط متهمين بالاتجار فى العملة بمصر القديمة عملات ورقية


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنبارى، ضباط مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول نشاط صاحبى شركتين صرافة، ألقت قوة القبض عليهما متلبسين بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى.

وأمرت النيابة العامة بحجز المتهمين لحين ورود التحريات، وإيداع العملات الأجنبية المضبوطة فى خزانة البنك المركزى المصرى طبقا للقانون.

وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ألقوا القبض على "محمد.ح. م" 52 سنة، صاحب شركة صرافة بمصر القديمة، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، متخذا من شارع المنيل مكاناً لتجارته غير المشروعة.

وبمداهمة الشركة ألقت القوة القبض على المتهم وبصحبته "عادل.س.ا" 48 سنة، مدير شركة للتجارة، وبحوزة المتهم الأول 60 ألف دولار، وبحوزة الثانى 880 ألف جنيه مصرى.

وبمواجهة الأول اعترف بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبمواجهة الثانى أكد أقوال الأول، فتحرر لهما المحضر اللازم، وتولت معهما النيابة التحقيق وقررت ما سبق.


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