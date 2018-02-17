الأمم المتحدة تتطلع لتعاون الرئيس اناستاسياديس فى حل القضية القبرصية





نيقوسيا (أ ش أ)

بعث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس برسالة تهنئة إلى الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس بمناسبة إعادة انتخابه حيث أكد فيها أنه يتطلع إلى تعاونه المستمر وجهوده لحل المشكلة القبرصية القائمة منذ فترة طويلة، مضيفا أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لهذه الجهود.. ذكرت ذلك وكالة أنباء قبرص نقلا عن بيان صحفى صادر عن الرئاسة.

يشار إلى أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالى. وكانت الجولة الأخيرة من محادثات الأمم المتحدة للسلام فى منتجع كران مونتانا السويسرى قد بدأت فى 28 يونيو الماضى، وانتهت بدون التوصل إلى اتفاق. وتهدف المحادثات التى تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة إلى إعادة توحيد قبرص تحت سقف اتحادى.