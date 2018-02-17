استمرار التمشيطات الأمنية شرق وغرب قناة السويس بالاسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

استمرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع الأمن العام وفرع الأمن الوطنى وبالتزامن مع عملية سيناء 2018 فى الحملات التمشيطية شرق وغرب قناة السويس بدائرة مركز القنطرة شرق ومركز فايد ومركز القنطرة غرب.

وتمكنت الحملة من فحص 161 مزرعة و136 منزلا وتشمل المزارع المتآخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس وفحص قاطنيها ومزارع الابطال وقرية التقدم ومزارع ابوطفيلة بالقنطرة غرب.

وأزالت الحملة 38 عشة بقرية التقدم وفحص قاطنيها وتمكنت الحملة من ضبط 12 سيارة بدون ترخيص و2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وظبطت الحملة التمشيطية أحد الأشخاص بقرية الأبطال شرق قناة السويس لإتجاره فى المواد البترولية بدون تصريح وبحوزته 1500 لتر سولار و500 لتر بنزين تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.