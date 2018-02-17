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استقرار الطقس بجميع مدن المحافظة واستمرار غلق ميناء نوبيع

السبت، 17 فبراير 2018 01:35 ص
استقرار الطقس بجميع مدن المحافظة واستمرار غلق ميناء نوبيع ميناء نويبع


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تشهد محافظة جنوب سيناء، حالة من استقرار الطقس بجميع مدن المحافظة، واستمرار إغلاق ميناء نويبع البحرى.

وأكد يوسف منسى، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، أن حالة الطقس مستقرة بجميع مدن المحافظة، مشيرا إلى أن الطرق تعمل بشكل طبيعى أمام القادمين والمغادرين لمحافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، استمرار إغلاق ميناء نويبع البحرى الذى تم إغلاقه فى تمام الساعة الثالثة ونصف مساء أمس الجمعة نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 22- 28 عقدة جنوبية والضغط 1008 مللى بار وارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار، وحالة البحر مضطرب جدا، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجو مائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

 

 

 

 


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