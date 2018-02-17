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إنفوجراف.. خريطة الدول والهيئات الممولة لإعادة اعمار العراق بمؤتمر الكويت

السبت، 17 فبراير 2018 07:00 م
إنفوجراف.. خريطة الدول والهيئات الممولة لإعادة اعمار العراق بمؤتمر الكويت أهم ممولى إعادة اعمار العراق


كتب محمد رضا
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استضافت دولة الكويت، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى، مؤتمر الكويت الدولى لإعادة اعمار العراق، تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى شاركت فيه نحو 70 منظمة إنسانية، منها 30 منظمة إقليمية ودولية، و25 منظمة عراقية، و15 منظمة كويتية، فضلا عن 2300 شخصية يمثلون 1850 شركة دولية متنوعة، ممثلين لـ70 دولة حول العالم.

وفى اليوم الختامى للمؤتمر الذى شاركت فيه شخصيات عامة وسياسية عديدة وممثلين لدول ومنظمات عالمية، أعلن وزير الخارجية الكويتى صباح الخالد، فى ختام مؤتمر إعادة اعمار العراق، الأربعاء الماضى، أن إجمالى إسهامات الدول المشاركة بلغت 30 مليار دولار، فى حين أن الحكومة العراقية تستهدف الحصول على ما يقرب من 88 مليار دولار من أجل انجاز إعادة اعمار الدولة التى انهكها ودمرها تنظيم "داعش" الإرهابى.

إنفوجراف أهم الدول والهيئات الممولة لإعادة اعمار العراق
إنفوجراف أهم الدول والهيئات الممولة لإعادة اعمار العراق

 

وفى هذا الصدد، أعدت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، انفوجراف، يوضح أهم الدول والهيئات الممولة لإعادة اعمار العراق، وهى كالتالى، الكويت 2 مليار دولار كقروض ومشروعات استثمارية، السعودية 1.5 مليار دولار لإعادة الاعمار ودعم الصادرات، الإمارات 6 مليار دولار لإعادة الاعمار واستثمارات، قطر 1 مليار دولار كقروض واستثمارات، تركيا 5 مليار دولار تسهيلات وقروض.

وضمت قائمة المساهمين فى إعادة اعمار العراق أيضًا، كل من ألمانيا 350 مليون دولار فى هيئة مساعدات، بريطانيا 10 مليار دولار قروض تصدير سنوية، اليابان 100 مليون دولار عبر الوكالات الدولية، البنك الدولى 4.7 مليار دولار، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى 1.5 مليار دولار.


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