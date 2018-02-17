إلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات لإقامة أوبرا عايدة مارس المقبل





كتبت ميرفت رشاد

أعلن سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات أيام 7 و8 و9 من مارس المقبل، لإقامة بروفات وحفل أوبرا عايدة تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبها أخطرت غرفة شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية بموعد إلغاء عروض الصوت والضوء بالهرم، لعدم إدراجه فى البرامج السياحية.

وكان أشرف شاهين ممثل الشركة المنظمة لعروض "أوبرا عايدة"، قد أعلن عن أسعار تذاكر بيع الحفلات المقرر إقامتها على سفح الأهرامات خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس المقبل

سعر تذكرة بلاتينيوم : 9500 جنيه

سعر تذكرة الجولد : 5000 جنيه

سعر تذكرة السلفر : 4000 جنيه

سعر تذكرة برونز: 2000 جنيه

وقال إن أسعار البرامج السياحية التى تم ترويجها للأجانب تتضمن حضور العروض وتذاكر الطيران والإقامة يتراوح ما بين 1500 إلى 4000 دولار لمدة 7 ليالى، معلنا أن حجم المبيعات بلغ 1200 سائح أوروبى، و700 سائح يابانى، موضحًا أن سعة المسرح تصل لـ 3000 مقعد فى العرض الواحد، وأن الشركة تعول على السوق المصرى لاستكمال بيع تذاكر العروض.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شركة الصوت والضوء لإلغاء كل العروض المقرر إقامتها خلال تلك الفترة المحددة لعروض أوبرا عايدة.