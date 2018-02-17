إطلاق أول مبادرة لتطوير وتجميل شوارع وقرى بنها بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

نظم مجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية مبادرة بعنوان يلا نشارك بنها حلوة بينا بهدف تجميل جميع شوارع وقرى مدينة بنها بالتنسيق مع شباب جروب بنها لايف وجمعية الشبان المسلمين وعددا من رجال الأعمال وبعض النخب الشعبية بالمدينة

وأكدت نجوى العشيرى رئيس مركز ومدينة بنها أن المبادرة هو الأولى من نوعها بهدف توعية المواطنين على الإيجابية وتجميل وتطوير كافة شوارع وطرق المدينة وإزالة كافة الإشغالات والمشكلات التى تواجهة المواطنين فى حياتهم اليومية.

وأضافت العشيرى فى تصريح لها أننا نهدف أيضا الى توعية المواطنين بالمشاركة الايجابية ونزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتوفير وسيلة مواصلات للسيدات وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

شارك فى المبادرة مصطفى عبدالحميد المستشار القانونى لجمعية الشبان المسلمين والدكتور سعيد نجيب، والدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام بالقليوبية ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين.