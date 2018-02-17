إصابة 4 جنود إسرائيليين فى انفجار على حدود غزة





القدس (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلى إن عبوة ناسفة انفجرت فأصابت 4 جنود، اثنان منهم بجراح خطيرة، قرب السياج الحدودى مع قطاع غزة اليوم السبت.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم الذى وقع على الحدود الجنوبية للقطاع الفلسطينى.

وردا على الهجوم، هاجمت دبابة إسرائيلية موقع مراقبة فى غزة دون حدوث إصابات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا أكبر عدد لإصابة جنود إسرائيليين فى هجوم منفرد منذ حرب غزة عام 2014.