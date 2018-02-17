إصابة طالب إعدادى بجرح قطعى بالوجة أثناء اليوم الدراسى بدمياط





دمياط معتز الشربينى

أصيب اليوم السبت مهند حسن الطالب بمدرسة عزبة البرج الإعدادية بدمياط بجرح قطعى بالوجه ترتب عليه معالجته بثمانية غرز فى الوجه وذلك أثناء تواجده داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3/12 6 لسنة 2018 أحوال لمدينة عزبة البرج.

وطالب الأهالى فى عزبة البرج من المسئولين بسرعة إصدار التوجيهات للمدارس لتفعيل الإشراف المدرسى طوال مدة اليوم الدراسى بسبب تكرار المشكلات بالمدارس يومياً.