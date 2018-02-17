إصابة طالب إعدادى بجرح قطعى بالوجة أثناء اليوم الدراسى بدمياط

إصابة طالب إعدادى بجرح قطعى بالوجة أثناء اليوم الدراسى بدمياطالسبت، 17 فبراير 2018 04:16 م
اسعاف-ارشيفيه
دمياط معتز الشربينى
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أصيب اليوم السبت مهند حسن الطالب بمدرسة عزبة البرج الإعدادية بدمياط بجرح قطعى بالوجه ترتب عليه معالجته بثمانية غرز فى الوجه وذلك أثناء تواجده داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3/12 6 لسنة 2018 أحوال لمدينة عزبة البرج.
وطالب الأهالى فى عزبة البرج من المسئولين بسرعة إصدار التوجيهات للمدارس لتفعيل الإشراف المدرسى طوال مدة اليوم الدراسى بسبب تكرار المشكلات بالمدارس يومياً.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال مدرس
ربو اولادكم الاول
حايعمل ايه الاشراف او المدرسه كلها مع طلبه اغلبها بتشرب مخدرات وسجاير وشيشه اتربو على افلام محمد رمضان والسبكى حايعمل ايه المدرس وممنوع عقاب الطالب المشاغب حتى توجيه اللوم او العتاب ممنوع حايعمل ايه المدرس مع طلبه بتشيل فى شنطتها كتر ومطوه حايعمل ايه المدرس فى طلبه الفظها واسلوبها اسلوب بلطجيه انا عاوز اسئل اولياء الامور انتو اتربيتو ازاى واتعلمتو ازاى فى المدارس اليس كان هناك عقاب على كل صغيره وكبيره حتى كبرتم وتعلمتم واصبحتم فى مناصب واصبحتم علماء ومشايخ لا تلمو المدرسه لمو انفسكم الاول واخيرا محدش يخلط الامور ويدخلنا فى المشاكل الاخرى للتعليم ولكن البدايه عوده الانضباط للمدرسه