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السبت، 17 فبراير 2018 09:55 م
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إصابة ثلاثة مدنيين فى تفجير عبوة ناسفة وسط الموصل العراقية

السبت، 17 فبراير 2018 09:01 م
إصابة ثلاثة مدنيين فى تفجير عبوة ناسفة وسط الموصل العراقية تفجير - أرشفية


(أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر الأمنى، بحسب وكالة أنباء الإعلام العراقى، "إن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب إحدى حاويات النفايات فى حى (البكر) وسط مدينة الموصل انفجرت، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين كانوا قريبين من الحادث".

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث ومنعت السكان من التجوال قرب مكان التفجير، فيما نفّذت حملة أمنية بحثاً عن مطلوبين.


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