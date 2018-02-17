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إصابات فى مظاهرات مناهضة للفاشية بإيطاليا

السبت، 17 فبراير 2018 08:11 ص
إصابات فى مظاهرات مناهضة للفاشية بإيطاليا عناصر من الشرطة الايطالية


روما (أ ف ب)
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أصيب 6 متظاهرين وشرطى بجروح طفيفة، الجمعة، فى بولونيا وسط إيطاليا فى اشتباكات بين قوات الأمن ونشطاء من اليسار المتطرف كانوا يحاولون منع مسيرة لليمين المتطرف وفقا لوسائل اعلام.

وبدأ التوتر منذ صباح الجمعة عندما تجمع عشرات النشطاء المناهضين للفاشية فى ساحة كان مقررا ان يلقى فيها روبرتو فيور زعيم حركة فورزا نوفا اليمينية المتطرفة كلمة فى المساء.

وعندما اخرجت الشرطة ظهر الجمعة النشطاء المناهشين للفاشية من الساحة، قاموا فى وقت لاحق بمهاجمة مبنى البلدية للتنديد بالترخيص الممنوح لفورزا نوفا.

وقبيل التجمع المقرر لحركة فورزا نوفا، تجمع مئات النشطاء المناهضين للفاشية مجددا حاملين لافتة كتبوا عليها "بولونيا مناهِضة للفاشية".

ومن اجل منعهم من الوصول إلى المكان الذى كان روبرتو فيور سينظم فيه تجمّعه بحضور عشرات من الاشخاص، استخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وقد تم اعتقال اثنين من المتظاهرين.

فى اوائل فبراير الجاري، اطلق شاب حليق الراس وممهور باوشام فاشية النار على عشرة افارقة فى مدينة ماتشيراتا الايطالية موقعا ستة جرحى. وقال انه اراد الانتقام لقتل باميلا ماتروبييترو (18 عاما) التى عثر على جسدها مقطعا بعد اعتقال نيجيرى اشتبه باقترافه الجريمة.


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