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السبت، 17 فبراير 2018 10:01 ص
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إرجاء محاكمة المتهم بتدبير الاعتداء على المدمرة كول فى جوانتنامو عام 2000

السبت، 17 فبراير 2018 08:41 ص
إرجاء محاكمة المتهم بتدبير الاعتداء على المدمرة كول فى جوانتنامو عام 2000 المدمرة كول - أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن محاكمة المشتبه به الرئيسى فى االهجوم على المدمرة الأمريكية كول قبالة سواحل اليمن فى العام 2000، توقفت بعدما رفض محامو الدفاع العودة مع استئناف جلسة الاستماع.

وقطع القاضى العسكرى فانس سباث الجلسة وقد بدا عليه الغضب لانه لم يتمكن من إعادة محامى عبد الرحيم الناشرى الرئيسيين الى المحكمة.

ويعد السعودى عبد الحريم الناشرى مدبر الهجوم على المدمرة الذى أودى بحياة 17 أمريكيا.

وحسب محضر الجلسة، اشتكى القاضى من أنه لا يستطيع اجبار محامى الناشرى وهم مدنيون، على متابعة الجلسة حتى عبر الفيديو. وقال أن "هذا يدل على عدم احترام القوانين من قبلهم، انهم لا ينفذون الأوامر".

وقال البنتاجون "لا نعرف متى ستستأنف الجلسات التمهيدية".

 


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