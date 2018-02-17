إحالة أوراق زوجه وعشيقها للمفتى و14 مارس النطق بالحكم بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد سرحان، إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 14 مارس المقبل للنطق بالحكم فى القضية رقم 14150 لسنة 2017 جنايات مركز قلين مقيدة برقم كلي 2600 لسنة 2017، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى مع سبق الإصرار والترصد.

تعود أحداث القضية ليوم 25 يونيو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ السابق إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين بلاغًا من "عزة. م. ص" 19 سنة، ربة منزل، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، تقيم بقرية أبو ناعم دائرة المركز، مصابة بجرح قطعي بالجبهة بدخول مجهولين الشقة المقيمة بها مع وزوجها بالطابق الثالث بمسكن العائلة ، وقام الشخصان المجهولات بالتعدي عليها، وعلى زوجها بأدوات حادة، ما أدى إلى مقتل زوجها وإصابتها.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة قلين ترافقه قوة من مركر الشرطة إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين وجود جثة الزوج ، مسجاه على ظهرها بسرير غرفة نومه، وبها عدة جروح طعنية نافذة بالبطن ويرتدى ملابسه الداخلية، ولا توجد آثار عنف وجميع مداخل الشقة سليمة.

وبالتحرى وسؤال شهود العيان وجيران محل الواقعة تمكنت مباحث مركز قلين من كشف غموض الحادث ،تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "عزة. م. ص" 11سنة، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، و "عبد الخالق.ع. ج" 23 سنة، حاصل على ليسانس دعوة إسلامية من القاهرة تربطه بها علاقة عاطفية وأنهما اتفقا على قتل الزوج حتى يخلو لهما الجو ويتزوجا، وقام العشيق بإصابة الزوجة الخائنة بجرح لإبعاد الشبهة عنها.

كما دلت التحريات إلى قيام زوجة المجني عليه بإعطاء نسخة من مفتاح الشقة إلى المتهم لتسهيل دخول المسكن لارتكاب الواقعة، حيث حضر المتهم طبقًا للموعد المتفق عليه بينهما واختبأ داخل الشقة حتى تأكدا من نوم المجني عليه وعاجله بعدة طعنات أحدثت به الإصابات الواردة بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاته في الحال ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، القي القبض على المتهمين ،تحرر عن ذلك الواقعة المحضر رقم 14150 لسنة 2017م، جنايات مركز قلين.