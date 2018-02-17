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أمريكا تتهم 3 أشخاص بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار لحزب الله

السبت، 17 فبراير 2018 08:00 ص
أمريكا تتهم 3 أشخاص بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار لحزب الله ريكس تليرسون وزير الخارجية الأمريكى


واشنطن (رويترز)
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قالت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إن السلطات الاتحادية وجهت اتهامات لثلاثة رجال بتصدير أجزاء طائرات دون طيار، ومواد أخرى بشكل غير قانونى من الولايات المتحدة إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت فى بيان أن المشتبه بهما أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا فى جنوب أفريقيا فى حين مازال سمير أحمد بيرو هاربا.

وقالت لائحة الاتهام إن الثلاثة تآمروا وحاولوا تصدير مواد لحزب الله فى لبنان خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من بينها وحدات قياس القصور الذاتى الملائمة للاستخدام فى الطائرات بلا طيار ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلى ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده .

 


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أمريكا

تصدير

طائرات بلا طيار

حزب الله



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