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السبت، 17 فبراير 2018 10:00 م
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ألمانيا: صعوبات فى تنفيذ مشروع لنقل الغاز الروسى لأوروبا

السبت، 17 فبراير 2018 05:08 م
ألمانيا: صعوبات فى تنفيذ مشروع لنقل الغاز الروسى لأوروبا وزير خارجية ألمانيا


أ ش أ
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قال وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابريل، إن هناك صعوبة فى تنفيذ مشروع لنقل الغاز الروسى إلى أوروبا نظرا للعقوبات الأمريكية الجديدة ضد قطاع الغاز الروسي.

جاء ذلك فى اجتماعه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على هامش مؤتمر الأمن الدولى بميونخ، حسبما ذكر التلفزيون الألمانى اليوم السبت.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسى عن أمله فى اتخاذ الدول المعنية قرار مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسى عبر البلطيق إلى أوروبا، انطلاقا من المنفعة الاقتصادية للمشروع.

قال لافروف خلال الاجتماع الذى ضم أيضا رجال أعمال من البلدين، إن "المنفعة التجارية والاقتصادية للمشروع واضحة، وأنا واثق من أن ذلك سيشكل الأساس للقرارات النهائية التى ستتخذها الدول المجاورة لألمانيا".

 


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