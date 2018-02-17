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أسعار العملات اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار سعر الدولار

السبت، 17 فبراير 2018 11:02 ص
أسعار العملات اليوم السبت 17-2-2018 واستقرار سعر الدولار أسعار العملات اليوم السبت


كتبت- دانه الحديدى
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 17-2-2018، بالتزامن مع ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، والتى شهدت ارتفاعاً بشكل جماعى بأسعار العملات عدا سعر الدولار والريال السعودى، واللذان سجلا استقراراً مقابل الجنيه المصرى، وجاءت أسعار العملات فى عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر وفقا لأخر تحديثاتها، كالتالى:

 

أولا: سعر الدولار فى مصر

 

الدولار
الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.6476 جنيه للشراء

 17.7476 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.58   جنيه للشراء

17.68   جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.6 جنيه للشراء

17.7  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65  جنيه للشراء

17.75  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.64  جنيه للشراء

17.74  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.63 جنيه للشراء

 17.73 جنيه للبيع

 

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصرى 21.91 جنيه للشراء، و 22.14 للبيع، فى أخر تعاملات البنك الأهلى.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

بلغ سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى 24.62 جنيه للشراء 24.88 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

 

سعر الدينار الكويتى

 

سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى 58.70 للشراء ، و 59.12 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى بالغاً 4.69 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

وزارة المالية تطرح أذون الخزانة بقيمة 15 مليار جنيه غدًا

 

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


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