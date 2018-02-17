أسعار الذهب اليوم السبت 17-2-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم السبت 17-2-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرامالسبت، 17 فبراير 2018 11:41 ص
ذهب- أرشيفية
كتب - إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 17-2-2018 بقيمة جنيهين، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة 7 دولارات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 662 جنيها للجرام.
الذهب
وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:
- سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 569 جنيها للجرام.
- سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 663 جنيها للجرام.
- سعر الذهب عيار 24 سجل 757 جنيها للجرام.
- سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5304 جنيه.
- الأوقية : 1347 دولار.
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
الذهب فى مصر
أسعار الذهب
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شعبة الذهب تجتمع مع ممثلين لمصلحة الضرائب
تنظم شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، غدا الأحد اجتماع مغلق لها مع ممثلين لمصلحة الضرائب، لحل بعض المشكلات العالقة.
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن الربط الضريبى لمحلات الجملة ليس به أى مشكلات مع مصلحة الضرائب، والأزمة كلها تتعلق بمحلات التجزئة فى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب منذ 2005 تحتسب الضريبة على محلات التجزئة على إجمالى المبيعات وليس المكسب.
سعر-الذهب-في-مصر
الذهب
وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن طريقة المحاسبة الضريبية للتجزئة غير معلومة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب أهدرت الدفاتر المحاسبية التى قدمناها وتعاملت معنا بمبدأ "مبيعاتك هى مكسبك"، وهذا الأمر خلق أزمة كبيرة من 2005، والقضايا الضريبية مع تجار التجزئة للذهب تضاعفت على مدار 13 عاما.
وأشار إلى أن تقديرات مأموريات الضرائب تختلف من محافظة إلى أخرى، رغم أنه من المفترض أن سعر الضريبة واحد، موضحا أن التقديرات الجزافية بدون حسابات والمأموريات تسير وفق رؤى مختلفة فى كل محافظة.
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