أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 17-2-2018

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 17-2-2018السبت، 17 فبراير 2018 09:00 م
كتب : مصطفى عبد التواب
تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم 17-2-2018، حيث شهد مشاركة رجال الاعمال فى اعداد خطة مصر متوسطة الاجل، علاوة على ارتفاع اجمتالى قيمة التداول بالبورصة، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
لأول مرة.. "رجال الأعمال" تشارك فى إعداد خطة الدولة "الخمسية"
يشارك رجال الأعمال، لأول مرة فى إعداد الخطة الدولة متوسطة المدى "الخطة الخمسية"، وذلك من خلال إبداء منظمات الأعمال رأيها فى مستهدفات الخطة، وطرح مقترحاتها فى شأن آليات العمل اللازمة لتفعيل ما تتضمنه من استراتيجيات وبرامج إنمائية، وكذلك متطلبات تعظيم فاعلية مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الخطة وبرامجها التنفيذية.
وأرسلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطابات إلى عدد من منظمات الأعمال، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، طالبت فيها رجال الأعمال بإبداء رأيهم ومقترحاتهم فى عدد من الموضوعات المقترحة، ثم المشاركة فى اجتماع بالوزارة يوم الثلاثاء المقبل، للتشاور بشأنها.
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 7.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1228 مليون ورقة منفذة على 136 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1090 مليون ورقة منفذة على 139 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 8.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.3 مليون ورقة منفذة على 1142 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 69.71% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 30.29%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 320.5 ملايين ورقة بقيمة 943.6 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 292.2 مليون ورقة، بقيمة 472.9 مليون جنيه.
فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 263.6 مليون ورقة بقيمة 808.4 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 83 مليون ورقة بقيمة 211.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 50.9 مليون ورقة بقيمة 438.6 مليون جنيه.
شعبة الأدوات المنزلية: توقعات بإنخفاض الأسعار بنسبة 5% بعد خفض الفائدة
توقع أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، انخفاض أسعار المنتجات بالأسواق بنسبة لا تقل عن 5% خلال الـ3 شهور القادمة، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالبنوك 1%، الأمرالذى سينعكس بالإيجاب على أداء السوق المصرية، بعد فترة من الإنكماش صاحبها ارتفاع فى معدلات الركود.
وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن نسبة خفض سعر الفائدة غير كافى فى المرحلة الحالية، وانه لابد من الوصول لمعدلات اقل، لافتا إلى أنه من الممكن أن يصل خفض سعر الفائدة ل 10% بنهاية العام الحالى 2018، خاصة أن سعر فائدة الإقراض يصل لـ24% فى الوقت الحالى، مما يزيد من سعر التكلفة ويؤدى لرفع الأسعار.
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