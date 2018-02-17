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أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 17-2-2018

السبت، 17 فبراير 2018 09:00 م
أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 17-2-2018 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب : مصطفى عبد التواب
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تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم 17-2-2018، حيث شهد مشاركة رجال الاعمال فى اعداد خطة مصر متوسطة الاجل، علاوة على ارتفاع اجمتالى قيمة التداول بالبورصة، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

لأول مرة.. "رجال الأعمال" تشارك فى إعداد خطة الدولة "الخمسية"

يشارك رجال الأعمال، لأول مرة فى إعداد الخطة الدولة متوسطة المدى "الخطة الخمسية"، وذلك من خلال إبداء منظمات الأعمال رأيها فى مستهدفات الخطة، وطرح مقترحاتها فى شأن آليات العمل اللازمة لتفعيل ما تتضمنه من استراتيجيات وبرامج إنمائية، وكذلك متطلبات تعظيم فاعلية مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الخطة وبرامجها التنفيذية.

 

وأرسلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطابات إلى عدد من منظمات الأعمال، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، طالبت فيها رجال الأعمال بإبداء رأيهم ومقترحاتهم فى عدد من الموضوعات المقترحة، ثم المشاركة فى اجتماع بالوزارة يوم الثلاثاء المقبل، للتشاور بشأنها.

 

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 7.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1228 مليون ورقة منفذة على 136 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1090 مليون ورقة منفذة على 139 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

 

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 8.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.3 مليون ورقة منفذة على 1142 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 69.71% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 30.29%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وزير التجارة: 317 مليون دولار فائضاً فى الميزان التجارى مع تونس لصالح مصر

 
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية للسوق التونسى خلال العام الماضى 2017 بنسبة 40.7% حيث بلغت 187.2 مليون دولار مقارنة بـ 133 مليون دولار خلال عام 2016.
 
وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن الزيادة الكبيرة فى معدلات الصادرات المصرية للسوق التونسى ترجع إلى زيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بأسواق البلد الشقيق، مشيرا إلى أن مصر وتونس ترتبطان بشبكة اتفاقيات تجارية ضخمة تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أغادير والتى ساهمت بصورة كبيرة فى تيسير انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين.
 
 
تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة جنيهين، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة 7 دولارات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 662 جنيها للجرام.



"التخطيط": الحكومة تستهدف رفع مشاركة المرأة لـ35% من قوة العمل بحلول 2030

 

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن وزارتها ساهمت بالعديد من الإجراءات التى تساعد على تمكين المرأة، كما تم توفير العديد من برامج التدريب التى تساعد المرأة العاملة من تعزيز كفاءتها لتمكنها من المنافسة على الوظائف القيادية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأه هما العنصران ذوى الأولوية فى رؤية مصر 2030والتى تستهدف فى كافة محاورها الاهتمام بالمساواة بين الجنسين.
 
وأضافت، أن الرؤية تركز على النمو الاحتوائى المستدام خاصة للفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والشباب حيث يساهم ذلك فى رفع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل من 22.8٪ خلال عام 2014، إلى 25٪ خلال عام 2020، وصولاً إلى 35٪ فى عام 2030.
 
 
 

وزيرة الاستثمار: 80% من التمويل المتناهى الصغر يذهب للمرأة

 

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تخصيص نسبة 80% من التمويل الخاص بمبادرة التمويل متناهى الصغر للسيدات بمصر، مضيفة أنه يجب على المرأة المشاركة فى تنمية الدول والمجتمعات وهذا ما نشهده فى مصر حالياً.
 
وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بالدورة الرابعة من مؤتمر "سيدات شركاء النجاح"، والذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر 21، المنعقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية، أن وزارة الاستثمار قامت بإشارة واضحة للمساواة فى مجال الاستثمار بين الرجل والمرأة عبر نص صريح فى قانون الاستثمار، كما تم تأسيس مركز لمناقشة مشاكل المستثمرين والعمل على حلها وبالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة. 

 

 
"العقارات" تتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 320.5 ملايين ورقة بقيمة 943.6 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 292.2 مليون ورقة، بقيمة 472.9 مليون جنيه.

 

فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 263.6 مليون ورقة بقيمة 808.4 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 83 مليون ورقة بقيمة 211.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 50.9 مليون ورقة بقيمة 438.6 مليون جنيه.

 
جهاز المشروعات:9.5مليار جنيه تمويل للمرأة و350مليون من مبيعات المعارض للسيدات


قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه منذ إنشاء جهاز المشروعات "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً" إنه تم توجيه 9.5 مليار جنيه  للمرأة من إجمالى تمويلات 33.6 مليار جنيه وفرها الجهاز، مشيرة إلى أن إجمالى مبيعات المعارض 600 مليون منها 350 مليون مبيعات المرأة فى معارضنا، ونسب تعثر المرأة لا تتخطى 1%.
 
وأضافت نيفين جامع، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح"، والذى تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر 21، اليوم السبت، أن عدد مشروعات المرأة  بلغت نسبة51% من إجمالى المشروعات، إضافة إلى أن 50%من العارضين فى المعارض سيدات، مشيرة إلى أن بعض المحافظات تتخطى فيها تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة أكثر من الرجل فمثلا بمحافظة الوادى الجديد فهناك 64% من التمويلات حصلت عليها المرأة.
 

شعبة الأدوات المنزلية: توقعات بإنخفاض الأسعار بنسبة 5% بعد خفض الفائدة

 

توقع أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، انخفاض أسعار المنتجات بالأسواق بنسبة لا تقل عن 5% خلال الـ3 شهور القادمة، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالبنوك 1%، الأمرالذى سينعكس بالإيجاب على أداء السوق المصرية، بعد فترة من الإنكماش صاحبها ارتفاع فى معدلات الركود.

 

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن نسبة خفض سعر الفائدة غير كافى فى المرحلة الحالية، وانه لابد من الوصول لمعدلات اقل، لافتا إلى أنه من الممكن أن يصل خفض سعر الفائدة ل 10% بنهاية العام الحالى 2018، خاصة أن سعر فائدة الإقراض يصل لـ24% فى الوقت الحالى، مما يزيد من سعر التكلفة ويؤدى لرفع الأسعار.

 
 

 


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