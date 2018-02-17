"آداب القاهرة" تنظم مؤتمرا بعنوان "الموروث فى الآداب الشرقية"السبت، 17 فبراير 2018 12:12 ص
د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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تنظم كلية الآداب بجامعة القاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا علميا تحت عنوان "الموروث فى الآداب الشرقية" بقاعة المؤتمرات بالكلية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور احمد الشربينى عميد كلية الآداب، وبحضور نخبة من أساتذة اللغات والآداب الشرقية.
ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، عددا من أوراق العمل والبحوث حول الموروثات الأدبية والشعبية والأساطير والسمات الأدبية والحضارية فى تلك االموروثات. ومن بين الدراسات المقدمة، صورة المرأة فى الأمثال الشعبية المصرية والتركية واليابانية، والأعياد والاحتفالات فى شبه القارة الهندية، والموروث الدينى فى اليهودية، وتوظيف الأسطورة فى الخطاب السياسى الإيرانى.
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