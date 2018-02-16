4 طلاب من جامعة المنوفية يشاركون فى فعاليات مؤتمر قمة الجامعات المصرية

4 طلاب من جامعة المنوفية يشاركون فى فعاليات مؤتمر قمة الجامعات المصريةالجمعة، 16 فبراير 2018 08:36 م
الطلاب المشاركين بالقمة
المنوفية - محمود شاكر
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يشارك 4 طلاب من جامعة المنوفية، فى فاعليات مؤتمر قمة الجامعات المصرية حول "رؤية مصر 2030" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية، والذى يختتم فعالياته غدا السبت بمركز الفنون بالجامعة الأمريكية الساعة الحادية عشر صباحا.
وقال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إن المؤتمر يمثل نشاط طلابى يشارك فيه الطلبة من مختلف الجامعات المصرية ويهدف إلى تنمية الوعى السياسى لديهم، ويناقش هذا العام استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" والوصول إلى حلول للتحديات التى تواجه الدولة لتنفيذها.
وأضاف عاكف بدر مدير عام رعاية الشباب في الجامعة، أن منسق الجامعة بالمؤتمر أمل الصاوى مدير إدارة الأسر وأن الطلبة المشاركين هم: إسراء الفقى الفرقة الثالثة بكلية الآداب وتشارك فى محور التعليم والتدريب، والطالبة هاجر طارق الفرقة الثالثة بكلية الزراعة، تشارك فى محور التنمية العمرانية، والطالبة ميرنا عاطف فرقة أولى كلية الصيدلة وتشارك فى محور التنمية الاقتصادية، والطالب عبد الله صفوت الفرقة الرابعة كلية العلوم ويشارك فى محور التعليم والتدريب.
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