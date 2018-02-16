4 أنشطة اقتصادية جذبت أكبر نسبة من المشتغلين الجدد فى 2017.. تعرف عليها





كتبت- هبة حسام

شهد الربع الرابع لعام 2017، انخفاض فى معدل البطالة وزيادة فى أعداد المشتغلين، سواء مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الثالث 2017"، أو بالربع المماثل من 2016، وتوزع المشتغلون الجدد فى سوق العمل خلال الفترة من أكتوبر – ديسمبر 2017 على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تمثل أهمها فى 4 أنشطة اجتذب أكبر نسبة من الداخلين فى سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت تلك الأنشطة الأربعة فى:



1- نشاط النقل والتخزين، والذى اجتذب 724 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثالث من عام 2017.

2- نشاط الصناعات التحويلية، والذى اجتذب 403 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثالث من عام2017.

3- نشاط الأمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وإداره معالجة النفايات، والذى اجتذب 76 ألف مشتغل عن الربع الثالث 2017.

4- نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، والذى اجتذب 58 ألف مشتغل عن الربع الثالث من عام 2017.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن صباح أمس الخميس، تراجع معدل البطالة لـ11.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، مقابل 12.4% فى الربع المماثل من عام 2016، و 11.9% خلال الربع الثالث السابق له فى 2017.