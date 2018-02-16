21 من مقدمي البرامج التعليمية يزورون كنيسه العذراء بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم ، مساء اليوم الجمعة، زيارة 21 من مقدمي البرامج التعليمية ، ضمن قافلة تعليمية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ، ووزارة الشباب والرياضة ،عقب اختتام القوافل التعليمية أعمالها بمركز التطوير التكنولوجي ، ومدرسة الشهيد رياض الثانوية بكفر الشيخ ، لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية ، أعمالها بحضور 3 ألاف طالب وطالبة خلال يومين ، من جميع الإدارات التعليمية ال 13 ،والتي ضمت كافة التخصصات الدراسية حاضر فيها خبراء البرامج التعليمية وشهدت القافلة توزيع لنماذج امتحانات أخر العام للثانوية العامة ، وكراسة القيم .

وشرح القمص متياس موريس، كاهن كنية العذراء الاثرية بسخا ،مسيرة العائلة المقدسه ،وعبر أعضاء القافلة عن إنبهارهم بالكنيسة ،وما تحويه من أثار قبطية نادرة وأثار قدم السيد المسيح على حجر وعلى الجانب منه حفرت كلمة " الله 1"، وعلى وثيقة قرار محمد علي ، لتجديد الكنيسة ، وتسلم كل منهم كُتيب عن تاريخ الكنيسه.

جاء ذلك بحضور القمص متياس موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء الاثرية بسخا ، والقص تمساوس يني ، كاهن كنيسة العذراءبسخا ،و جورج سمير مدير عام الاحصاء والمعلومات ، والسكرتير التنفيذي لبيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ،أحمد فوده مدير التعليم العام بالمديرية ، ومحمد خليل مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ،والعاملين بإدارة البرلمان والتعليم المدني، وأحمد مصطفى مندوب وزارة الشباب ، وتضم القافلة سيد مصطفى سيد علي " مشرف عام ، ومحمود زكي محمد ، وسيد أحمد عبدالاه ، تخصص لغة عربية ، وسعد محمود عبد العزيز عسل، فيزياء ،ورمضان محمد محمد علي غلاب ، أحياء ، وعصام حنفي محمود بكر ، أحياء ،ومحمد سمير محمد وهبي ، جيولوجيا ، وعجيب عشم يني ، رياضيات ،وأحمد ممتاز على الزند ، لغة انجليزية ،وخالد عبده محمد إبراهيم ، جغرافيا ،وعبده محمد أحمد رحومه ، تاريخ ،ومحمد محمود صالح البسوني ، علم نفس ، وعلي أحمد إبراهيم السيد ، فلسفة ، وسميح سمير مسعد سعد ،دراسات ،وعاطف البدري محمد أبو طالب ، رياضيات إعدادي ، وصبحي محمد عبد المنعم الغيطاني ، لغة انجليزية ، وشريف محمد توفيق يوسف ،علوم ،وممدوح نبوي رجب الجندي ،لغة فرنسية ،والشيخ أيمن أبو عمر من وزارة الأوقاف ،وأحمد مصطفى محمد مشرف عام القافلة ،وبحضور ألفين طالب على مستوى مدارس المحافظة.