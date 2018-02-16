وكيل صحة الشرقية: الانتهاء من تجهيز وحدة عيون مركز طب الروضة





الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيزات وحدة العيون فى مركز طب الأسرة بالروضة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة ، استىعداد لدخولها الخدمة خلال أسابيع .

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ "اليوم السابع" ، أن المركز سيساهم بشكل كبير ، في رفع المعاناة عن المواطنين من مرضي العيون ، كما أنه جاء ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة .

وأشار وكيل الوزارة ، أنه تفقد المركز، للوقوف علي جاهزية المركز علي أرض الواقع ، متابعة تركيب و تجهيزات المعدات الطيبة ، كما ألتقي الأهالي و إدارة المركز لبحث العمل في الفترة المقبلة ، استعدادات التشغيل بعد رفع كفاءة الوحدة وتوفير القوي البشرية من الأطباء لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .