وصول 3 حالات مرضية من اليمن لتلقى العلاج بالقاهرة

وصول 3 حالات مرضية من اليمن لتلقى العلاج بالقاهرةالجمعة، 16 فبراير 2018 04:22 م
مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل
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استقبل مطار القاهرة، اليوم، الجمعة، 3 حالات مرضية من اليمن لتلقى العلاج بالقاهرة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى عدد من المستشفيات لبدء إجراءات تلقى العلاج.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت إشارة من قائد رحلة الخطوط اليمنية القادمة من عدن بتجهيز 3 سيارات إسعاف بأرض المهبط لنقل 3 ركاب مرضى يمنيين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
وأضافت المصادر أنه تم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، وتم توقيع الكشف الطبى على الحالات، ونقلهم إلى عددا من المستشفيات تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة الدولى، لتلقى العلاج .
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