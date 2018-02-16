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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:56 ص
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وسائل إعلام أمريكية: منفذ عملية إطلاق النار بفلوريدا مرتبط بمجموعة عرقية

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:52 ص
وسائل إعلام أمريكية: منفذ عملية إطلاق النار بفلوريدا مرتبط بمجموعة عرقية حادث فلوريدا


أ ف ب
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس أن الشاب الذى اعترف بقتل 17 شخصا فى مدرسته السابقة بفلوريدا ويعانى من اضطرابات عقلية، كان على ارتباط بمجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض.

من جهته، أقر مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي) بأنه تلقى تحذيرا بشأن الشاب البالغ من العمر 19 عاما لكنه لم يبادر إلى التحرك.

وكان نيكولاس كروز (19 عاما) قتل 17 شخصا الأربعاء عندما فتح نيران رشاش من نوع "ايه-آر-15" فى مدرسته السابقة "مارجورى ستونمان دوغلاس" الثانوية بمدينة باركلاند فى فلوريدا، وقد اختبأ الطلبة الذى عاشوا حالة من الرعب فى الخزانات وتحت الطاولات.

وتم توجيه 17 تهمة بالقتل العمد لكروز الذى مثل الخميس أمام محام أمر باحتجازه.

وعُرف عن كروز الذى طرد من المدرسة لأسباب تأديبية بأنه كان يمتلك أسلحة نارية فى منزله وذكرت معلومات نشرتها وسائل إعلام أنه سبق أن تم التعريف عنه على أنه يشكل تهديدا محتملا لزملائه.

ووردت تفاصيل جديدة بشأن ماضى كروز الخميس، وذكرت رابطة مكافحة التشهير أنه كان عضوا فى مجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض وشارك فى تدريبات شبه عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عضو فى مجموعة "ريبابليك اوف فلوريدا" (جمهورية فلوريدا) المؤمنة بنظرية تفوق العرق الأبيض تأكيده أن كروز انضم إليها.

من جهته، أكد الاف بى آى أنه تلقى تنبيها فى سبتمبر بشأن رسالة نشرت على موقع يوتيوب قال فيها مستخدم اسمه نيكولاس كروز "سأصبح مطلق نار محترفا فى المدارس".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالى فى بيان أنه أجرى "مراجعات لقاعدة البيانات وغيرها من اجراءات التدقيق" دون التوصل إلى تحديد الشخص الذى وضع المنشور.

أما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فتعهد الخميس الاهتمام بمن يعانون أمراضا عقلية متجنبا التطرق إلى مسألة انتشار الأسلحة النارية فى بلاده.


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