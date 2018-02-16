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وزير القوى العاملة يطمئن على المصرى المصاب بالإمارات ويتابع إجراءات تعويضه

الجمعة، 16 فبراير 2018 01:34 م
وزير القوى العاملة يطمئن على المصرى المصاب بالإمارات ويتابع إجراءات تعويضه محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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يتابع وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، حالة المواطن المصري "ح.م.خ.ص" المصاب في حادث عمل أدي إلي بتر كف اليدي اليسري له.

وكلف "سعفان" مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبي ظبي بمواصلة الاطمئنان علي الحالة الصحية للمصاب ، فضلا عن الإجراءات القانونية وتحديد التعويض اللازم.

وتلقي الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالأمارات ياسر عيد ، أشار فيه إلي أنه انتقل إلي مستشفى خليفه بأبوظبي لزيارة المواطن المصاب، ويعمل مشغل مضخة خرسانة لدى إحدى كبريات الشركات التي يعمل بها أكثر من 4000 عامل في مجال الخرسانة، واتضح أنه تعرض لحادث في أثناء العمل أدى إلى بتر كف اليد اليسرى ، وتم الاطمئنان على حالته الصحية وإبلاغه تمنيات الوزير بالشفاء العاجل.

وقام المستشار العمالي بالاتصال بالمدير المباشر في العمل للمصاب، والذي أوضح أن المدير العام للشركة أعطى تعليماته باستكمال العلاج وتكفل  الشركة بمصاريف الجهاز التعويضي المتحرك ، فضلا عن صرف التعويض المناسب أو باستكمال عمل المصاب بالشركة كمشرف على العمال وزيادة راتبه حسب رغبته في الاختيار بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى الحادث.


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القوي العاملة

مصاب

الأمارات



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