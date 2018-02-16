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وزير الخارجية يلتقى مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار فى ميونخ

الجمعة، 16 فبراير 2018 07:42 م
وزير الخارجية يلتقى مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار فى ميونخ وزير الخارجية مع يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبى


كتب أحمد جمعة
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عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، لقاء مع "يوهانس هان" مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار وشئون التوسيع فى إطار مشاركتهما الحالية فى مؤتمر ميونيخ للأمن خلال الفترة 15-18 فبراير الجارى. 

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب خلال المقابلة عن رضاء مصر إزاء مجمل التطورات التى يشهدها التعاون المؤسسى بين مصر والاتحاد الأوروبى، منذ انعقاد مجلس المشاركة فى يوليو 2017، وما أعقبه من توقيع وثيقة إطار الدعم الموحد أثناء زيارة المفوض الأوروبى "هان" فى أكتوبر 2017، ثم الحوار حول الهجرة الذى عُقد بالقاهرة فى ديسمبر 2017، وما تلاه من عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان بالقاهرة فى يناير 2018.

وزير الخارجية مع يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبى
وزير الخارجية مع يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبى

كما أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على أن الشريك الأوروبى يمثل أهمية كبرى لمصر، خاصة فى ظل التحديات الأمنية الكبرى التى تواجهها مصر متمثلة فى ظاهرة الإرهاب، وكذلك الحاجة الملحة للدعم الأوروبى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم مصر بإعداد حزمة برامج ومشروعات تعاون مشتركة تتفق مع أولويات استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة لمصر، تمهيدا لطرحها والتفاوض عليها مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق على القائمة النهائية للمشروعات، تنفيذا لمذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد التى وُقعّت فى أكتوبر 2017 بالقاهرة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين رحبا باستضافة الاجتماع المقبل للمجموعة الثالثة للجان الفرعية بين مصر والاتحاد الأوروبى المعنية بالاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب فى مارس 2018، نظرًا لما يشكله الإرهاب من تحد مشترك نتطلع لدعم الاتحاد الأوروبى فى مجابهته، وذلك فى ضوء الوضع الإقليمى المحتقن.


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