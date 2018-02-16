وزير التنمية المحلية: الاستفادة من تجارب المحافظات وتعميم كل تجربة ناجحة





كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية علي أهمية التواصل بين محافظي المحافظات المجاورة والأقليمية للتنسيق في المشروعات الحدودية فيما بينهم وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة في كل محافظة وتعميمها مشيدا بكل ماعرض من خلال لقائه مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام محافظة القاهرة بحضور كل من اللواء حمدي الجزار أمين عام وزارة التنمية المحلية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة، حيث استعرض المحافظ أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالقاهرة خلال العام الجاري بمساهمات من المجتمع المدني بإجمالي 108 مليون جنيه دون أي تكلفة علي موازنة الدولة.

وتتمثل هذه المشروعات، بحسب بيان لمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، في إنشاء كبارى مشاه واستكمال مشروع تطوير القاهرة الخديوية وتطوير عزبة خير الله والزاوية الحمراء وتطوير شوارع وميادين بخلاف التبرعات العينية لتحسين وتطوير المراكز الصحية والحدائق وخلافه كما تم زيادة المنافذ التموينية إلي أكثر من الضعف لتصل إلي 1026 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والطيور والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين لضبط الأسعار بالقاهرة ، بالإضافة إلي أنه جاري العمل بمشروعات جديدة، وتحت التنفيذ متمثلة في تطوير ميدان وكوبري السيدة عائشة ومدينة الحرفيين وإنشاء سوق للسيارت بديل لسوق التونسي وتطوير كوبري المطرية وكوبري شمال طره وإنشاء جبانات وادي الراحة بالإضافة إلي العمل في تطوير 5 مشروعات تاريخية وأثرية تتمثل في تطوير القاهرة التاريخية، وتطوير شارع سوق السلاح وترميم قصر الأميرة خديجة بحلوان وتطوير ممشي النيل بمراحله الثلاثة امتداد من كوبري 15 مايو وصولا الي منطقة الفنادق بجاردن سيتي واستكمال تطوير القاهرة الخديوية واخيرا ربع المانسترلي بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

كما أشار المحافظ إلي أن هناك العديد من المشروعات التي واجهت كثير من العوائق وتم تذليلها بعد توقفها عدد من السنين كمنطقة مثلث ماسبيرو والجاري نقل سكانها حاليا بصرف تعويضات مالية لهم أو توفير وحدات سكنية لهم بالأسمرات حيث رغبتهم وكذلك مشروع نقل المدابغ إلي منطقة الروبيكي وإنهاء مشكلة المجزر الألي بمدينة 15 مايو وجراج روكسي والذي يعد من أهم الجراجات في مصر والمتوقف عن العمل منذ سنوات وسيتم افتتاحه قريبا ، وكذلك موقف السلام وتطوير صناعة الفخار وطرح سوق 15 مايو بمناقصة عامة لاستغلاله بشكل الامثل بعد موافقة وزارة التنمية المحلية واخيرا سوق الباعة الجائلين بالزاوية الحمراء ونسبة التنفيذ به حوالي 98% وجاري استكمال المرافق له.

وأضاف المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بأن هناك العديد من المشروعات الابتكارية والمبادرات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين مع زيادة الوعي لديهم أهمية مشاركة أجهزة المحافظة في تقديم خدماتها.

كمشروع تحسين خدمات المواطنين بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وgiz وزارات التخطيط والمالية والاتصالات ، وكذلك تطوير منظومة المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة علي الأداء إجراء التنظيم والتحفيز لكافة الأحياء بدقة وشفافية من خلال منظومة الكترونية ، كذلك استدام أداة جديدة للتواصل مع نواب البرلمان (مناره) من خلال نظام الكتروني محكم لتسهيل سبل التواصل مع النواب وعرض طلباتهم ومقترحاته بالإضافة إلي حملة خليك زي ادم لحث المواطنين علي عدم رمي المخلفات علي الأرض والحفاظ علي البيئة ، وكذلك بدء منظومة الأكشاك الجديدة وتطبيقها علي مستوي اللمحافظة من خلال إعداد نموذج موحد يتم تعميمه علي كافة أحياء القاهرة ، وقام المحافظ بعرض منظومة النظافة الجديدة التي سوف تم تطبيقها بكافة أحياء القاهرة مع انتهاء عقود الشركات والتي تم تطبيقها بأحياء المعادي وطره كذلك مشروع شارع مصر ومشروع القاهرة بلا كارو.

واستعراض اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالقليوبية خلال العام الماضي في كافة مجالات الطرق والصرف الصحي والمياه وإنشاء 18 صومعة لتخزين القمح بالإضافة إلي تطوير مستشفي التأمين الصحي ببنها وانشاء 1102 عمارة للسكن الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، مشيرا إلي أنه جاري تنفيذ 13 مشروع مباني بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه كذلك 61 مشروع صرف صحي بتكلفة حوالي 3.2 مليار جنيه بالإضافة إلي مشروعات صرف صحي بقيمة 50 مليون جنيه ضمن مشروعات تطوير القري الأكثر احتياجا كذلك تنفيذ جاري تنفيذ 3 مشروعات للكهرباء بتكلفة 159 مليون جنيه لتحسين الكهرباء والقليوبية كما أشار محافظ القليوبية انه جاري انشاء 7 مشروعات اسكان اجتماعي واقتصادي بتكلفة 4.3 مليار جنيه .

واستعرض اللواء كمال الدلي محافظ الجيزة الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لتجهيز اللجان الانتخابية بالمحافظة وأهم المعوقات والتحديات التي تواجه المحافظة في تنفيذ مشروعاتها التنموية.