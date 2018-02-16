وزيرة السياحة تشارك فى احتفالات رأس السنة الصينية ببرج القاهرة

وزيرة السياحة تشارك فى احتفالات رأس السنة الصينية ببرج القاهرةالجمعة، 16 فبراير 2018 10:23 ص
جانب من الاحتفال
ميرفت رشاد
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شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الاحتفالية التي نظمها المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، أمس تحت رعاية الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، ونقلتها وسائل الاعلام والتليفزيون الصيني على الهواء.
وشهدت الفعالية، بحسب بيان للوزارة اليوم، إنارة برج القاهرة باللون الأحمر في إطار الاحتفال برأس السنة الصينية وأعياد الربيع بالصين، تزامنا مع ما سيتم من فعاليات ببرج " شنغهاى" بدولة الصين.
وشارك في الاحتفالية السفير الصينى بالقاهرة سونج أيقوه، والسيد يوان جيقووانغ المستشار الثقافي الصيني ، وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى وعدد من قيادات الهيئة.
وفِي كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بمشاركة الشعب الصيني الاحتفال برأس السنة الصينية، متمنية أن يكون العام الجديد مليء بالسعادة والازدهار والتقدم للبلدين.
وأكدت على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد عبر التاريخ، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الفعاليات فى توطيد العلاقات بين مصر والصين وجذب مزيد من السياحة الصينية الى مصر.
من ناحيته، قال سونج أيقوه السفير الصيني في القاهرة أنه سعيد لاحتفاله برأس السنة الصينية وسط أصدقائه المصريين، مضيفا "شرف لي أن يضيء برج القاهرة باللون الأحمر الصيني، دليلا على التعاون المستمر بين البلدين"، ومؤكدا أن حدث اليوم هو أكبر دليل على التبادل الثقافي والصداقة بين البلدين.
وهنأ يوان جيقووانغ المستشار الثقافي الصيني شعبه برأس السنة الصينية والاحتفال بأعياد الربيع، مشيرا الى أن إنارة برج القاهرة باللون الأحمر اليوم هي إشارة لإضاءة عام جديد مليء بالتعاون المثمر بين البلدين.
وخلال الاحتفالية تم تقديم عدد من العروض الفنية الصينية، وشهدت تغطية إعلامية موسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتزامنا مع الاحتفالية سيتم عرض فيلم دعائى لمصر مدته دقيقتين و٣٠ ثانية لمدة أسبوع بشاشات عرض داخل مترو الأنفاق بمدينة بشنغهاى الصينية.
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