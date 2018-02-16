وزيرة السياحة تشارك فى احتفالات رأس السنة الصينية ببرج القاهرة

ميرفت رشاد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الاحتفالية التي نظمها المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، أمس تحت رعاية الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، ونقلتها وسائل الاعلام والتليفزيون الصيني على الهواء.

وشهدت الفعالية، بحسب بيان للوزارة اليوم، إنارة برج القاهرة باللون الأحمر في إطار الاحتفال برأس السنة الصينية وأعياد الربيع بالصين، تزامنا مع ما سيتم من فعاليات ببرج " شنغهاى" بدولة الصين.

وشارك في الاحتفالية السفير الصينى بالقاهرة سونج أيقوه، والسيد يوان جيقووانغ المستشار الثقافي الصيني ، وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، واللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى وعدد من قيادات الهيئة.

وفِي كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بمشاركة الشعب الصيني الاحتفال برأس السنة الصينية، متمنية أن يكون العام الجديد مليء بالسعادة والازدهار والتقدم للبلدين.

وأكدت على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد عبر التاريخ، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الفعاليات فى توطيد العلاقات بين مصر والصين وجذب مزيد من السياحة الصينية الى مصر.