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نقيب الزراعيين: تدريب وتأهيل الشباب للاندماج فى مجتمع ريادة الأعمال

الجمعة، 16 فبراير 2018 12:23 م
نقيب الزراعيين: تدريب وتأهيل الشباب للاندماج فى مجتمع ريادة الأعمال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين


كتبت آية دعبس
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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن نقابة المهن الزراعية ستشارك مجتمع ريادة الأعمال لتعزيز قدرات الشباب للتنمية المستدامة، بجانب التعاون مع الجامعات المصرية والبنوك والمجتمع المدنى، لتدريب وتأهيل شباب الزراعيين، وتحفيزهم للاندماج فى مجتمع ريادة الأعمال فى القطاع الزراعى.

وأوضح خليفة، خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر السنوى الخامس للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، لتعزيز ريادة الأعمال للشباب فى التنمية المستدامة، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظى الأقصر وقنا، وممثلي الهيئات الأجنبية العاملة فى مصر، أن المؤتمر تضمن مناقشة التحديات التى تواجه ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد، وتسويق المنتجات، وكذلك المشروعات الزراعية المستدامة والتى نفذها الشباب والمجتمع المحلى بالتعاون مع المحافظات ببعض قري محافظات الأقصر وقنا وسوهاج.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى خلق روابط تسويقية لدى صغار المزارعين، لتسويق الحاصلات بسعر مجزى، وبحث الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال فى التشغيل وتوفير فرص العمل، والتى شاركت مع المشروعات القوميه الجارى تنفيذها فى خفض نسب البطالة، فى الربع الأول من العام الحالى من 11.9  إلى 11.3 طبقا لأخر تقرير حكومى، بالإضافة إلى الدور المهم الذى تلعبه المشروعات الزراعية، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترة ولايته الأولى، والتى وفرت الآلاف من فرص العمل فى قطاع الزراعة، حيث أن المشروعات الزراعية من المشروعات كثيفة العمالة.

 

 


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