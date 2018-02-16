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نقابة المعلمين: صرف شيكات بـ70 ألف جنيه لضحايا حادث ملوى

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:00 ص
نقابة المعلمين: صرف شيكات بـ70 ألف جنيه لضحايا حادث ملوى إبراهيم شاهين وكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية


كتبت آية دعبس
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قال إبراهيم شاهين وكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، إن النقابة صرفت شيكات بالمبالغ المقرر لأسر المعلمين ضحايا حادث ملوى، بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة معلم متوفى من الـ6 متوفيين، و5 آلاف جنيه لعضوين مصابين، بإجمالى 70 ألف جنيه، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت مع أسر الأعضاء فور علمها بالحادث.

وأوضح شاهين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أعدت قائمة بأسماء الضحايا، وأصدرت بأسماء أسرهم الشيكات، وتم تكليف أحد أعضاء لجنة تسيير الأعمال بتوصيلها إلى مقر إقامتهم، وذلك خلال ساعات من الآن.

وكانت نقابة المهن التعليمية، قد أعلنت عن وفاة 6 معلمين وإصابة اثنين فى حادث بملوى، أثناء ذهابهم لتلقى التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة المنيا.


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