نقابة الأسنان: تشكيل لجنة من هيئة المكتب للإشراف التجديد النصفى





كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة الأخير، على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها مارس 22 المقبل، برئاسة الدكتور ياسر الجندى النقيب العام، وعضوية أعضاء هيئة المكتب غير المشاركين بالانتخابات، والمستشار القانونى للنقابة.

وأوضح هيكل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الموافقة خلال الاجتماع أيضا، على توجيه محامى النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم طبيبة بمركز عين الصيرة الطبى، والتى حاول بعض الأشخاص الاعتداء عليها أثناء تأديتها عملها.

وكان أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد أعلنوا أنهم فوجئوا بانفراد الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، بإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين فى الانتخابات، رغم عدم وجود لجنة للإشراف على الانتخابات، واستقالة أعضاء لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، اعتراضا على التدخل فى أعمالهم.