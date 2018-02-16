video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 05:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأسنان: تشكيل لجنة من هيئة المكتب للإشراف التجديد النصفى

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:00 ص
نقابة الأسنان: تشكيل لجنة من هيئة المكتب للإشراف التجديد النصفى الدكتور إيهاب هيكل وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان


كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة الأخير، على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها مارس 22 المقبل، برئاسة الدكتور ياسر الجندى النقيب العام، وعضوية أعضاء هيئة المكتب غير المشاركين بالانتخابات، والمستشار القانونى للنقابة.

 

وأوضح هيكل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الموافقة خلال الاجتماع أيضا، على توجيه محامى النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم طبيبة بمركز عين الصيرة الطبى، والتى حاول بعض الأشخاص الاعتداء عليها أثناء تأديتها عملها.

 

وكان أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد أعلنوا أنهم فوجئوا بانفراد الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، بإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين فى الانتخابات، رغم عدم وجود لجنة للإشراف على الانتخابات، واستقالة أعضاء لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، اعتراضا على التدخل فى أعمالهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أزمة بـ"أطباء الأسنان" تهدد انتخابات التجديد النصفى بالبطلان.. النقيب يتخذ قرارا منفردا بإعلان قوائم المرشحين.. والوكيل: غير قانونى ويفتح الباب للطعون.. وصلاح العباسى: ضغوط على مرشحين للتنازل لحسابات انتخابية

نقابة الاسنان

انتخابات اطباء الاسنان

التجديد النصفى

نقابة اطباء الاسنان



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة