نقابة أسمنت بورتلاند طرة تطالب وزير قطاع الأعمال بإعادة تشغيلها





كتب عبد الحليم سالم

طالبت نقابة العاملين بشركة أسمنت بورتلاند طرة، بتدخل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ شهر أغسطس لعام 2017.

وقال محمد محمود رمزى رئيس اللجنة النقابة للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند طرة، إن قطاع الأعمال العام يمتلك 34% من الشركة المتوقفة، التى تديرها وتملك بقية أسمهما مجموعة هايدلبرج الألمانية.

وأضاف رمزى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة توقفت دون أسباب معلومة فى 8 أغسطس الماضى، ولابد من إعادتها للعمل، خاصة أن الخسائر لا تلحق المستثمر فقط، بل تلحق قطاع الأعمال، حيث إن المستثمر يمتلك شركة حلوان ويشغلها بطاقة 100% حالياً.

وتعمل شركة طرة بالمازوت، ويعمل بها 1200 عامل نصفهم عمال شركة التشغيل.