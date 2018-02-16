نتنياهو لأمين عام الأمم المتحدة: الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية

نتنياهو لأمين عام الأمم المتحدة: الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيليةالجمعة، 16 فبراير 2018 05:13 م
بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، وأن الجيش الإسرائيلى لن يسمح لإيران بإنشاء قواعد عسكرية فى سوريا مهما تكلف الأمر.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن تصريحات "نتنياهو" جاءت خلال لقاء جمعه اليوم، الجمعة، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قال إن إسرائيل لن تسمح لإيران أن تعزز وجودها العسكرى فى سوريا،
والتقى نتنياهو بعد لقاء الأمين العام مدراء ورؤساء شركات عالمية على مائدة الغداء، وعرض نتنياهو أمام رجال الأعمال نجاح إسرائيل فى مجال الهايك تيك والإنترنت مشيرا إلى التطويرات الأخيرة فى مجال الطب.
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