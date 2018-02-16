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موريتانيا تحتضن مؤتمر الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.. أبريل القادم

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:00 ص
موريتانيا تحتضن مؤتمر الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.. أبريل القادم الرئيس الموريتانى


أ ش أ
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أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية تنظيم مؤتمر للصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى 9 أبريل المقبل.


وأشارت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - إلى أن المؤتمر الذى يستمر حتى 12 أبريل، جاء عقب مباحثات أجراها وزير الاقتصاد المختار ولد أجاى مع رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية جيلبير أنغبو على هامش اجتماعات مجلس المحافظين للصندوق الدولى للتنمية الزراعية المنظم فى روما.


وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية إن لقاء الوزير برئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، كان فرصة للوقوف على مدى قوة علاقات التعاون الاقتصادى بين موريتانيا وهذه المؤسسة والطرق والوسائل الكفيلة بالدفع بها إلى الإمام وزيادة وتيرة تعبئة الموارد وحجم التمويلات المقدمة لموريتانيا.

 

 


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