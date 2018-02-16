مناقشة "تنمية الصادرات المصرية" بجمعية رجال الأعمال.. الاثنين المقبل

مناقشة "تنمية الصادرات المصرية" بجمعية رجال الأعمال.. الاثنين المقبلالجمعة، 16 فبراير 2018 11:00 م
ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تستضيف لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين الإثنين المقبل، ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بهدف استعراض ومناقشة "تنمية الصادرات المصرية"، وتخطيط الدولة لتحقيق الهدف ودور البنك الرائد فى هذا المجال.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة