مناقشة "تنمية الصادرات المصرية" بجمعية رجال الأعمال.. الاثنين المقبل





كتب هانى الحوتى

تستضيف لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين الإثنين المقبل، ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بهدف استعراض ومناقشة "تنمية الصادرات المصرية"، وتخطيط الدولة لتحقيق الهدف ودور البنك الرائد فى هذا المجال.