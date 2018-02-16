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مناقشة "تنمية الصادرات المصرية" بجمعية رجال الأعمال.. الاثنين المقبل

الجمعة، 16 فبراير 2018 11:00 م
مناقشة "تنمية الصادرات المصرية" بجمعية رجال الأعمال.. الاثنين المقبل ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات


كتب هانى الحوتى
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تستضيف لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين الإثنين المقبل، ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، بهدف استعراض ومناقشة "تنمية الصادرات المصرية"، وتخطيط الدولة لتحقيق الهدف ودور البنك الرائد فى هذا المجال.


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