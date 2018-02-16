مقاتلات التحالف العربى تشن 68 غارة على مواقع لميليشات الحوثى باليمن

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شنت مقاتلات قوات التحالف العربى، 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى فى 6 محافظات يمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية مساء أمس، أن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على أهداف لميليشيات الحوثى على مشارف منطقة (مسورة) فى مديرية (نهم) شرقى العاصمة صنعاء، إضافة إلى 3 غارات على مخازن أسلحة وذخيرة تابعة للميليشيات فى مديرية (صرواح) غربى محافظة مأرب.



وأضافت الوكالة، أن مقاتلات التحالف شنت غارتين على تجمعات للميليشيات شرق مديرية (التحيتا) على جبهة الساحل الغربى باتجاه محافظة الحديدة، فضلا عن شن 4 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لميليشيات الحوثى فى مديرية (الجراحي)، وغارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ فى الحديدة.



وأشارت إلى أن محافظة صعدة شهدت شن 5 غارات جوية لمقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقع للحوثيين فى منطقة (البقع) بمديرية (كتاف)، إضافة إلى 6 غارات جوية على أهداف للحوثيين فى منطقة (مندبة) فى مديرية (باقم).

ولفتت الوكالة إلى أن مقاتلات التحالف نجحت فى شن 37 غارة جوية استهدفت تعزيزات عسكرية فى مديريتى (حرض) و(ميدي) التابعين لمحافظة حجة، فيما شهدت محافظة تعز شن 6 غارات استهدفت مواقع للحوثيين فى مديريتى (خدير) و(الصلو).