مطار القاهرة ينهى تغيير نظام الإضاءة بمبنى الخدمة المميزة بـ11 ألف جنيه

مطار القاهرة ينهى تغيير نظام الإضاءة بمبنى الخدمة المميزة بـ11 ألف جنيهالجمعة، 16 فبراير 2018 02:44 م
تغير نظام الأضاءة بمبني الخدمة المميزة
كتبت-رحاب نبيل
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انتهت شركة مطار القاهرة الدولى، من تغيير نظام الإضاءة بمبنى الخدمة المميزة بالكامل من اللمبات العادية اللى اللمبات اليد فى الصالة الموسمية بالمطار بإجمالى 189 لمبة بتكلفة 11 ألف جنيه.
وقدم مكى محمد عسكر، رئيس الصالة الموسمية بالمطار، الشكر العاملين بالقطاع الهندسى بالشركة برئاسة المهندس هشام كامل، والعاملين بالصيانة والتشغيل بمبنى الرحلات الموسمية ورجال الكهرباء، على تفانيهم فى العمل خلال عمليات الإحلال والتجديد بنظام الإضاءة.
جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.
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