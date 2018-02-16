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مصر للطيران تنظم ماراثون دراجات للعاملين تحت شعار "توفيرا للطاقة والبنزين"

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:36 م
مصر للطيران تنظم ماراثون دراجات للعاملين تحت شعار "توفيرا للطاقة والبنزين" ماراثون مصر للطيران


كتبت رحاب نبيل
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نظمت الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، ماراثون دراجات للعاملين بالشركة تحت شعار "توفيراً للطاقة والبنزين"، بالتعاون مع Bescletta The Bike House، تحت رعاية صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذى حظى باهتمام ومشاركة أكثر من 80 موظفاً من هواة ركوب الدراجات.
 
وانطلقت الجولة من المبنى الإدارى للشركة إلى طريق المطار (العروبة) والعودة مع توفير كافة التسهيلات المرورية والخدمات التأمينية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة القابضة والإدارة العامة للتسويق بشركة الخطوط الجوية، والإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة.
 
ويهدف الماراثون لتعزيز العلاقات بين العاملين وإتاحة أجواء ترفيهية تقوى مشاعر الأسرة الواحدة التى تسود بين العاملين فى الشركة، وتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة المهمة للمحافظة على الصحة والبيئة، وكذلك تأهيل المجتمع على تقبل ثقافة ركوب الدراجات كوسيلة للنقل من أجل بيئة نظيفة وأحد حلول القضاء على أزمة الطاقة والتلوث والزحام المرورى.
 
وأعرب العاملون المشاركون فى الماراثون عن سعادتهم ومشاركتهم فى الجولة، وأكدوا أنهم قضوا وقتا ممتعا وتمنوا تكرار مثل هذه الأنشطة الرياضية.
 
 
 
 
 

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