مصرع 3 أشخاص بسبب انهيار جليدى فى فرنسا

مصرع 3 أشخاص بسبب انهيار جليدى فى فرنساالجمعة، 16 فبراير 2018 05:01 ص
الثلوج فى فرنسا- أرشيفية
أ ش أ
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لقى 3 أشخاص مصرعهم أثناء ممارسة رياضة التزلج على الجليد فى القطاع الفرنسى من جبال البرانس.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات الإنقاذ الفرنسية تمكنت من انتشال جثث الرجال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم بسبب حدوث انهيار جليدي.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اثنين من المتوفين يبلغان من العمر 38 عاما، فيما يبلغ الثالث 29 عاما.
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