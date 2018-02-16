مصرع 3 أشخاص بسبب انهيار جليدى فى فرنسا

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لقى 3 أشخاص مصرعهم أثناء ممارسة رياضة التزلج على الجليد فى القطاع الفرنسى من جبال البرانس.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات الإنقاذ الفرنسية تمكنت من انتشال جثث الرجال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم بسبب حدوث انهيار جليدي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اثنين من المتوفين يبلغان من العمر 38 عاما، فيما يبلغ الثالث 29 عاما.

