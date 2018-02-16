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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:56 ص
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مصرع 3 أشخاص بسبب انهيار جليدى فى فرنسا

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:01 ص
مصرع 3 أشخاص بسبب انهيار جليدى فى فرنسا الثلوج فى فرنسا- أرشيفية


أ ش أ
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لقى 3 أشخاص مصرعهم أثناء ممارسة رياضة التزلج على الجليد فى القطاع الفرنسى من جبال البرانس.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات الإنقاذ الفرنسية تمكنت من انتشال جثث الرجال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم بسبب حدوث انهيار جليدي.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اثنين من المتوفين يبلغان من العمر 38 عاما، فيما يبلغ الثالث 29 عاما.
 

 

 


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