مصرع عجوز محترقا أثناء إشعاله النيران للتدفئة بإحدى قرى المنوفية

مصرع عجوز محترقا أثناء إشعاله النيران للتدفئة بإحدى قرى المنوفيةالجمعة، 16 فبراير 2018 05:59 م
جثة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى عجوز مصرعه إثر إصابته بالعديد من الحروق، نتيجة لاشتعال النيران به أثناء إشعاله كمية من النار للتدفئة بقرية بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، اخطارا يفيد بمصرع "ع ع ش" 72 سنة، مقيم قرية كفر بلمشط بمركز منوف، أثناء إشعاله نيران للتدفئة فامتدت إلى ملابسه، واشتعلت به النيران، وبالانتقال والفحص وسؤال أسرته، أكدوا أنه أثناء إشعال المتوفى النيران للتدفئة اشتبكت النيران بملابسه، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.
وأكدت أسرة المتوفى، أنه يعانى من اضطرابات نفسية، ونفوا الشبهة الجنائية، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات .
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