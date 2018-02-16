مصدر أمنى: لا صحة لما تردد حول إطلاق النار على كمين بالمنيا

مصدر أمنى: لا صحة لما تردد حول إطلاق النار على كمين بالمنياالجمعة، 16 فبراير 2018 12:45 ص
مدير أمن المنيا - ارشيفية
محمود عبد الراضى
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نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض المواقع الإخباريه حول قيام مجهولين بإطلاق النيران تجاه كمين العدوه بالمنيا ، مؤكدا ان تلك الانباء عارية تماما من الصحة.
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تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها
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