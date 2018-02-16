مصدر أمنى: لا صحة لما تردد حول إطلاق النار على كمين بالمنيا





محمود عبد الراضى

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض المواقع الإخباريه حول قيام مجهولين بإطلاق النيران تجاه كمين العدوه بالمنيا ، مؤكدا ان تلك الانباء عارية تماما من الصحة.