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الجمعة، 16 فبراير 2018 06:02 ص
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مصدر أمنى: لا صحة لما تردد حول إطلاق النار على كمين بالمنيا

الجمعة، 16 فبراير 2018 12:45 ص
مصدر أمنى: لا صحة لما تردد حول إطلاق النار على كمين بالمنيا مدير أمن المنيا - ارشيفية


محمود عبد الراضى
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نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض المواقع الإخباريه حول قيام مجهولين بإطلاق النيران تجاه كمين العدوه بالمنيا ، مؤكدا ان تلك الانباء عارية تماما من الصحة. 
 
 
 
 
 
 

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