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مسئولون أمريكيون يحذرون من استمرار موسم الإنفلونزا ويدعون لتلقى التطعيم

الجمعة، 16 فبراير 2018 07:00 ص
مسئولون أمريكيون يحذرون من استمرار موسم الإنفلونزا ويدعون لتلقى التطعيم لقاح الانفلونزا- أرشيفية


(رويترز)
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قال مسؤولون أمريكيون بالقطاع الصحي، إن احتمال إصابة البالغين الذين يتلقون تطعيما ضد الإنفلونزا يقل بنسبة 36 % بينما النسبة مرتفعة بين الأطفال وتصل إلى 59 %.

وتوقع المسؤولون أن يستمر موسم الإنفلونزا الحالى "العنيف" لأسابيع.

وقال أحد المسؤولين فى تصريحات صحفية إن على من لم يتلق التطعيم الحصول عليه على الرغم من مرور وقت كبير على بدء الموسم لأن "بعض الوقاية أفضل من عدمها".

وقالت آن شوكيت القائمة بأعمال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 63 طفلا بالولايات المتحدة توفوا بسبب الإنفلونزا هذا الموسم وإن ثلاثة أرباعهم لم يلقحوا ضد المرض.

وأضافت "ما زال موسم الإنفلونزا الحالى عنيفا وينطوى على تحد كبير فى ظل ارتفاع معدلات التردد على الأطباء بسبب وارتفاع معدلات النقل إلى المستشفيات فإن كل الدلائل تشير إلى أن نشاط الإنفلونزا عال ويرجح أن يستمر ذلك لعدة أسابيع قادمة".

وذكرت أن معدل ظهور أعراض الإنفلونزا يقترب من ذلك الذى شهده عام 2009 حين انتشر فيروس إتش1إن1 موضحة أن جميع أنحاء البلاد لم تسلم من المرض فى الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت شوكيت إن تلقى التطعيم يعنى الفرق بين الإصابة بأعراض بسيطة والإقامة فى المستشفى خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والمسنين.

 

 


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