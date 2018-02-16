مدير الضرائب العقارية بالشرقية: حصلنا 122 مليون متأخرات للدولة فى 7 شهور





الشرقية – إيمان مهنى

"صورة الموظف المأنتخ انتهت ونظام عمل جديد فى المصلحة ينافس شركات المحمول فى تقديم الخدمة، وبقول للممولين تعالوا أى مشكلة هتتحل فورا"، هكذا بدأ محمد شرويدة وكيل مصلحة الضرائب العقارية بالشرقية حواره لليوم السابع، متحدثا عن الطفرة التى شاهدتها المصلحة فى الشهور الأخيرة وتحقيقها أعلى نسب تحصيل على مستوى المصالح بالوزارة، بحوالى 122 مليون جنيه، فضلا عن تضاعف عدد الممولين بعد إعادة ربط العديد من المنشآت المتهربة.

- كيف كان أول يوم عمل لك فى الشرقية ؟

استلمت عملى فى 14 مايو 2017، أول ما دخلت المصلحة لاحظت الموظفين زى كتير من المصالح الحكومية "نايمين فى العسل"، الموظف كل يوم فى خط سير وراجع ليا "أيده فاضية"، عقد المحافظ اللواء خالد سعيد معى عدة اجتماعات، لبحث مشكلات التمويل وأهميته بالنسبة للخزانة العامة للدولة، وتراخى الموظفين وخرجنا ببرنامج عمل قمت بتطبيقه تحت إشرافه، والذى حقق أعلى نسب التحصيل فى تاريخ المصلحة فى 7 أشهر فقد .

- ما هى أهم ملامح هذا البرنامج وكيف أصلحت نظام العمل؟

خطوات الإصلاح طبقا لبرامج العمل التى تم وضعها تحت إشراف المحافظ ووزارة المالية، هى تحقيق الانضباط الإدارى، بدءا من الموظفين، فأول قرار كان وقف جميع خطوط السير للموظفين، وألزمت الموظف الحاصل على خط سير يعود بتقرير استلمه منى بنفسى ، لأراجع التقرير ونسب التحصيل والأرقام، بالإضافة إلى التواجد يوميا من الساعة 8.30 صباحا كل يوم فى مأمورية أو وحدة، واجلس على دفتر الحضور والانصراف والموظفين اللى مش بيجيوا يتحولوا للتحقيق، وعقد جلسات منفردة مع كل مدير مأمورية، للتعرف على مشكلات المأمورية ومشاكل التحصيل، والتدخل لحلها مع الممولين وجذبهم لتسديد المتأخرات .

- هل وجدت صعوبات مع الموظفين بسبب طريقة العمل الجديدة ؟

بالفعل فى البداية بعض الموظفين استعانوا بأقاربهم من أصحاب المراكز العليا وانهالت الشكاوى ضدى، خاصة أننى قمت بحركة تنقلات لبعض القيادات التى كانت تحوم حولهم الشكوك فى التواطؤ مع الممولين، إلا أن المحافظ اللواء خالد سعيد كان "فى ضهري" ويدعمنى من أجل تحقيق الانضباط والبرنامج المتفق عليه .

- وماذا عنهم بعد تحقيق الانضباط الإدارى؟

مع بداية جمع أول ثمار الجهد نتيجة انضباط العمل وزيادة التحصيل، ومكافأة المجتهدين من الموظفين ماليا، بدأ الآخرون فى بذل مجهود مضعف للحصول على مكافآت وحوافز غيرهم من المجتهدين .

- وما هى خطتك لتطوير العمل للتعامل مع الممولين المتعثرين ؟

أوشكت على الانتهاء من عمل قاعدة بيانات كبيرة تشمل الموظفين والممولين، وربطها بشبكة داخلية، لجعل العمل كله الكترونى، ولحل أى مشكلة فور عرضها، كما أننى بدأت أوجه مأمورى الضرائب للممولين الذين لديهم مشكلات ومتأخرات لعرض حلول التسديد، وكذلك عقد سلاسل ندوات توعوية لزيادة الوعى الضريبى، وحصر المصانع والأطيان غير المربوطة على الضريبة.

- مأمورية العاشر كيف تحولت من أقل المأموريات تحصيلا للأعلى بحوالى 15 مليون جنيه؟

وجدت مئات المصانع متقدمة بطعون وترفض التسديد، خاطبت جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، لعقد اجتماع مع أصحاب المصانع، وبالفعل دعت أكبر عدد منهم، واجتمعت مع مسئولى المصلحة لمناقشة مشاكلهم، وأبدى بعضهم فى البداية رغبته فى التسديد لحين البت فى طعون، وتفاوضت معهم فى الأمر خاصة أن الطعن يخفض 50% فقط وليس المبلغ كله، وعرضت سداد جزء منه تحت الحساب لحين البت فيه ، وسنسهل تسديد باقى الأقساط تنفيذا للطعون، وفعلا تعاون معى رجال الأعمال وأصبحت مأمورية العاشر من أعلى نسب التحصيل والتى وصلت إلى 15 مليون جنيه .

- كيف اكتشفت إهدار المال فى مأمورية بلبيس ؟

كلفت مدير المأمورية بتشكيل لجان حصر للمصانع الكائنة بناحية السلام وبساتين بلبيس بعد أن تبين أن هناك عددا كبيرا من المصانع غير محصورة وغير مربوطة بالضريبة، للحفاظ على المال العام وبعد انتهاء عملية الحصر تم ربطها وإصدار قرارات الإضافة اللازمة بأكثر من 12 مليون جنيه وأخطرت الممولين وجارى التحصيل بالفعل، مضيفا أنه بالزيارة الميدانية لمأمورية بلبيس تبين إرجاء البت وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بالمأمورية حيال عدد 300 عقد مسجل ومشهر ضمن إرساليات الشهر العقارى منذ عام 2005 حتى الآن، مما نتج عنه عدم ربط مكلفات الأهالى بالضريبة العقارية خلال تلك السنوات وإهدار للمال العام لعدم التنفيذ وربط الضريبة المفروضة على أصحاب تلك العقود وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية وتم إرساله للنيابة الإدارية.

- كم مصنع غير مربوط على الضريبة فى الصالحية وماذا فعلت؟

وجهت خطابا لجهاز تنمية الصالحية الجديدة للإفادة بالمنشآت الصناعية وتم طلب بيان بالمنشآت التى تم حصرها وربطها بالضريبة بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمأمورية الحسينية وجاء رد المأمورية بأن عدد المنشآت الصناعية التى تم حصرها بالمدينة 162 مصنعا بفارق 106 مصانع لم يتم حصره منذ 1 / 7 /2013 ، وعلى أثر ذلك تم إخطار المأمورية بتشكيل لجنة لحصر المنشآت التى يتم حصرها كسواقط حصر وتكليف الإدارة العامة للمبانى بالمنطقة بمتابعة ذلك حتى إتمام الحصر والربط وإخطار الممولين، وبادرت 72 منشأة صناعية بعمل التسويات المالية اللازمة لهم وإصدار قرار الإضافة بالمبالغ المستحقة، وتم تشكيل لجنة لمراجعة أعمال مأمورية الحسينية من الإدارة العامة للمبانى والتفتيش بالمديرية والتنبيه على متابعة المنشآت الصناعية الغير تامة.

- وماذا عن مزارع الحسينية السمكية ؟

لجان الفحص اكتشفت أيضا عدم حصر بعض المزارع السمكية وتم حصر حوالى 1270 مزرعة، على الفور شكلت لجنة لإعادة حصر المزارع المحصورة بمساحات متدنية أقل من المساحات الفعلية، لها مما يعد إهداراً للموارد للدولة وإجراء الطعون اللازمة على القيم الإيجارية والضريبة المتدنية حرصاً على المال العام .

- كم بلغت مديونية القطاع الحكومى على المصلحة ؟

بالنسبة لملف القطاعات الحكومية، كان للمحافظ اللواء خالد سعيد دور كبير فيه، فبعد فحصه وجدت ما يقرب من 18 مليون متأخرات عليهم، فعرضت على المحافظ الأمر، فوجه على الفور المسئولين بضرورة البدء فى تسديد تلك المتأخرات لأنها حق للدولة .

- وماذا عن قاعات الأفراح والملاهى والأطيان الزراعية؟

ملف قاعات الأفراح والملاهى هو ملف هام جدا، وحاليا تم حصر جميع تلك الملاهى خاصة أن الكثير منها غير مرخص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، أما ضريبة الأطيان الزراعية، فهى تم إيقافها لمدة 3 سنوات قادمة تخفيف عن الفلاح، إلا أن الضرائب القديمة هى لم تسقط وسيتم دراسة المتأخرات بشكل لا يضر بالمزارع.

يجدر بالإشارة إلى أن محمد شرويدة، عمل مديرا لمصلحة الضرائب العقارية فى السويس وحقق نسب تحصيل عالية، وكذلك شمال سيناء وبنى سويف والقليوبية والقاهرة، وحاصل على نوط الامتياز فى الإصلاح الضريبى عام 2002 ودورة الإيرادات والثروة العقارية من الجامعة الأمريكية، وتم تكريمه من قبل محافظ الشرقية كأفضل وكيل وزارة.

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الزميلة إيمان مهنى خلال محاورتها مدير الضرائب العقارية



محمد شرويدة مدير الضرائب العقارية