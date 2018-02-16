مدير أمن القليوبية يشن حملة تفتيشية بالعبور ويفاجئ الضباط بقسم قليوب





القليوبية نيفين طه

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، يرافقه اللواء وليد رشدى مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، حملة تفتيشه مكبرة على مدينة العبور

كما شن مدير أمن القليوبية، حملة مرورية مكبرة بالعبور لضبط السيارات المخالفة.

وفى سياق متصل فاجئ "خيرت" الضباط بقسم قليوب، وحثهم على ضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاشتباه الجنائى والسياسى مع حسن معاملة المواطنين.