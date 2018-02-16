مدعى عام محكمة جرائم الحرب فى كوسوفو يتنحى عن منصبه





أ ف ب

أعلن المدعى العام لمحكمة خاصة انشئت للتحقيق فى جرائم حرب ارتكبت فى أواخر القرن الماضى فى كوسوفو الخميس، تنحيه عن منصبه اثر انتهاء ولايته.

غير أن المدعى الأمريكى ديفيد شوينديمان، الذى التحق بالمحكمة قبل 3 سنوات، تعهد أن يستمر عمل مكتبه فى مقاضاة المتورطين فى تلك الجرائم بعد تركه منصبه فى 31 مارس المقبل.

وصرح فى بيان أن "أى شخص مسؤول عن هذه الجرائم" التى حصلت "يجب أن لا يفكر للحظة واحدة أن لرحيلى أى علاقة بعدم الالتزام بالتحقيق".

وتابع أنّ "أى شخص سيأتى بعدي، سيكون ملتزما بشكل مساوٍ بتأدية العمل بشكل صحيح وفى اسرع وقت ممكن".

وأعرب شوينديمان عن أسفه لمغادرته منصبه "من دون إنهاء" مهمته، مشيرا إلى إنه لم يستقِل ولم يُعفَ من منصبه.